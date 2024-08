Brasil tem campeões invictos nas Paralimpíadas; conheça quem são

Primeira vitória da seleção brasileira de futebol de 5 foi em 2004, nas Paralimpíadas de Atenas. Desde então a equipe tem faturado medalhas de ouro em todas as edições Crédito: Divulgação / CPB

O futebol de cegos apareceu nos Jogos Paralímpicos pela primeira vez em 2004, nas Paralimpíadas de Atenas. Em todas as edições dos Jogos desde então, o Brasil conquistou medalha de ouro, fazendo da equipe campeões invictos. A seleção tem grandes chances de se tornar hexacampeã nas Paralimpíadas de Paris 2024, que começam no dia 28 de agosto. Brasil nas Paralimpíadas 2024: VEJA quais são os principais atletas brasileiros



Além de vencer todas as disputas, a seleção brasileira também foi a primeira equipe a marcar gol na modalidade de futebol de cinco nos Jogos Paralímpicos em Londres 2004. Conforme o site da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), o autor do feito foi o atleta Nilson Silva. O domínio brasileiro se estende a outras competições, como o Parapan-Americano, onde a seleção também acumula vitórias significativas com diversos atletas que se destacaram ao longo dos anos na seleção brasileira de futebol de 5. Confira todos os títulos da Seleção Canarinho até agora

Medalha de ouro nas Paralimpíadas de Atenas (2004)

Medalha de ouro nas Paralimpíadas de Pequim (2008)

Medalha de ouro nas Paralimpíadas de Londres (2012)

Medalha de ouro nas Paralimpíadas do Rio (2016) Medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio (2020) Brasil nas Paralimpíadas 2024: quem são os jogadores do futebol de 5 Na história da modalidade, Ricardo Alves está entre os brasileiros mais famosos. Ricardinho, como é conhecido, é um dos melhores jogadores de futebol de 5 do mundo.

Jefinho, conhecido por sua velocidade e dribles, também é peça-chave para a seleção em várias competições. Nonato é um dos artilheiros históricos da seleção. Veja quem jogará pelo Brasil nas Paralimpíadas Paris-2024: Cássio Lopes dos Reis - Fixo - Maestro-PR

Jardiel Vieira Soares - Ala Ofensivo - Apace-PB

Jonatan Felipe Borges da Silva - Pivô - Apace-PB

Luan Lacerda Gonçalves - Goleiro - Agafuc-RS



Maicon Junior dos Santos Mendes - Ala Defensivo - Apace-PB

Matheus da Costa Coelho Bumussa - Goleiro - Apace-PB

Paulo Vitor Pinheiro - Ala Defensivo - Apace-PB

Raimundo Nonato Alves Mendes - Ala Ofensivo/Pivô - Agafuc-RS

Rainã Oliveira Souza - Ala Ofensivo/Pivô - AMC-MT

Tiago da Silva - Ala Defensivo - Maestro-PR Brasil nas Paralimpíadas: entenda como funciona o futebol para cegos O futebol de cegos, também conhecido como futebol de cinco, é uma modalidade adaptada para pessoas com deficiência visual, sendo disputado em um campo menor do que o futebol tradicional, com algumas adaptações para garantir a acessibilidade e a segurança dos jogadores.

Cada time é composto por cinco jogadores, incluindo o goleiro. Os jogadores de linha são cegos ou possuem baixa visão e jogam com vendas nos olhos para garantir igualdade. O goleiro, por sua vez, é o único jogador que pode ter visão completa e auxilia seus companheiros de equipe. A bola utilizada no futebol de cegos é equipada com guizos internos, que produzem um som característico quando a bola se move, permitindo que os jogadores a localizem através do som. Já o campo é cercado por placas laterais que evitam que a bola saia e ajudam na orientação espacial dos jogadores. Além disso, há um guia atrás do gol adversário que orienta os atacantes, enquanto o goleiro orienta a defesa. O jogo é silencioso e as partidas têm dois tempos de 25 minutos, com um intervalo de 10 minutos.