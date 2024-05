Brasil conhece adversários do torneio paralímpico de futebol de cegos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil conheceu no último sábado (25) os seus adversários na primeira fase do torneio de futebol de cegos da próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França). Um sorteio realizado em Schiltigheim (França) colocou a seleção brasileira no Grupo A ao lado da anfitriã França, da China e da Turquia.

A estreia da equipe canarinho será no dia 1º de setembro, oportunidade na qual medirá forças com a Turquia a partir das 13h30 (horário de Brasília). As duas equipes já se enfrentaram em duas oportunidades em edições de Jogos Paralímpicos, com duas vitórias brasileiras.