Ex-BBB Vinícius sofre acidente de ônibus: 'Susto foi grande’

O paratleta e ex-BBB Vinícius Rodrigues sofreu um acidente de ônibus quando viajava para Londrina, no Paraná

O ex-participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Vinícius Rodrigues sofreu um acidente de ônibus na noite de domingo, 7. Na ocasião, o paratleta estava em um ônibus que viajava de Maringá a Londrina, no Paraná, quando o veículo bateu contra uma caminhonete e tombou.

De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu na PR-444, no município de Arapongas. Em seu perfil no Instagram, Vinícius comentou o ocorrido e afirmou que está bem.

“(O ônibus) ficou tombado de lado. Não tive nenhum ferimento não… Consegui achar minha prótese, tirar uns três (passageiros) para fora do ônibus. Pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte”, conta.