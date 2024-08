Paralimpíadas: quando começa, onde assistir ao vivo, história e mais

Após 17 dias cheios de emoção nas Olimpíadas de Paris 2024, os fãs de esportes terão outro megaevento multiesportivo, as Paralimpíadas. Com cerca de 4.400 atletas (contra 11,1 mil nas Olimpíadas) competindo em 22 esportes, será o maior evento de competidores com deficiência.

Assim como os Jogos Olímpicos, as Paralimpíadas têm uma história de mais de 100 anos, mas foram disputadas com um nome diferente em suas edições anteriores. O esporte para atletas com deficiência começou em 1888, com os primeiros clubes esportivos para surdos.

Após Olimpíadas, Paris inicia contagem regressiva para Jogos Paralímpicos; CONFIRA