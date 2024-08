Olimpíadas 2028: quais serão os novos esportes em Los Angeles

Flag football, lacrosse e críquete serão os esportes novidade durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 Crédito: Reprodução/ Grasiela Gonzaga/Flag Football Brasil; Matthew Stockman/Getty Images via AFP; Andreas Solaro/AFP

Uma das características mais exclusivas das Olimpíadas é a inclusão de esportes opcionais no programa, com alguns tentando ganhar uma posição permanente nos Jogos e outros simplesmente ocorrendo como uma homenagem à cidade-sede de um determinado ano. As Olimpíadas deste ano em Paris contaram com vários esportes opcionais e, embora a maioria seja incluída novamente no programa de Los Angeles em 2028, há alguns esportes que podem ser retirados da rotação e novos serão incluídos.



Em LA foram confirmados seis esportes adicionais que não estiveram em Paris. Retornando está o críquete, lacrosse e o beisebol, enquanto as modalidades estreantes são squash e flag football. Esportes novos nos Jogos Olímpicos: críquete A primeira e única aparição do críquete nas Olimpíadas foi nos Jogos de Paris de 1900. No entanto, de acordo com o New York Times, apenas duas das quatro equipes definidas para competir apareceram: Grã-Bretanha e França. A publicação também observou que a duração das partidas de críquete, que podem levar até cinco dias para serem concluídas, representa um problema para um evento lotado de programação como as Olimpíadas. Para as Olimpíadas de 2028, as equipes jogarão o formato cada vez mais popular Twenty20, que compreende apenas 20 overs, o termo para as seis entregas de cada equipe.

O críquete é um dos esportes mais praticados no mundo atualmente, muito por sua grande popularidade na Índia, e o objetivo do jogo é simples: marcar o maior número de corridas antes do jogo terminar. O críquete é jogado com um bastão e uma bola, e é dividido em innings, de acordo com a Al Jazeera. Em um inning, um time (composto por 11 jogadores) rebate, enquanto o outro time arremessa a bola e a coloca em campo.



O time de rebatidas tenta marcar o máximo de corridas que puder antes que o tempo acabe, enquanto o time de arremesso tenta impedi-los de marcar. Então, os dois times trocam, e o time de rebatidas começa a arremessar enquanto o time de arremesso começa a rebater. Esportes novos nos Jogos Olímpicos: lacrosse O lacrosse retornará às Olimpíadas nos Jogos de Los Angeles de 2028. O esporte foi incluído pela última vez como esporte de demonstração nos Jogos de 1948 e como esporte de medalha nos Jogos de 1908, ambos realizados em Londres. O formato proposto para lacrosse em Los Angeles 2028 é Lacrosse Sixes. Apenas três nações já disputaram lacrosse olímpico, com o Canadá ganhando ouro em ambas as ocasiões.

O lacrosse consiste em equipes de jogadores tentando atirar uma bola de borracha no gol adversário usando um taco com uma rede na ponta. Essa rede é usada para carregar, passar, pegar e chutar, com apenas os goleiros autorizados a tocar a bola com as mãos. Esportes novos nos Jogos Olímpicos: squash O squash fará sua estreia nos Jogos depois de várias tentativas anteriores de obter status olímpico terem fracassado, apesar de outros esportes de raquete, como tênis e badminton, terem se tornado tradicionais. Assim como o tênis, o squash é um esporte de raquete. No entanto, a raquete de squash é mais alongada, ou oval triangular, em comparação com uma raquete oval mais circular vista no tênis.