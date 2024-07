Jogador novato da NFL morre em acidente de carro

Khyree Jackson, recentemente draftado pelo Minnesota Vikings da NFL, morreu na madrugada deste sábado (6) junto a outros dois jovens em um acidente de carro nos arredores de Washington, informou a polícia local.

Jackson, de 24 anos, foi selecionado pelos Vikings na quarta rodada do Draft de abril da liga de futebol americano e ainda não tinha estreado pela franquia.

O promissor cornerback viajava no banco do carona com dois colegas de ensino médio, que também faleceram no acidente.