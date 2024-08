Ginástica na Olimpíada: romena Nadia Comaneci pode mudar medalha de Rebeca?

Isso porque as ginastas Sabrina Voinea e Ana Barbosu, ambas romenas, estavam empatadas na terceira colocação com a mesma nota. No entanto, foi a estadunidense Jordan Chiles quem levou o bronze após sua nota passar por revisão.

Uma revisão sobre uma suposta pisada fora do tablado de Sabrina Voinea foi solicitada e, caso a nota seja alterada, acrescentaria um décimo na sua nota final . Ela ficaria com 13.800, resultado que seria suficiente para ultrapassar Barbosu e também para ficar com o terceiro lugar de Jordan Chiles.

Rebeca Andrade foi campeã com 14.166 e Simone Biles levou a prata com 14.133. Portanto, as duas então permaneceriam no pódio sem qualquer alteração caso a penalidade aplicada a Voinea seja revisada.

Federação Romena de Ginástica pretende tomar medidas judiciais

As autoridades romenas protestaram contra o tratamento "desonroso" que, na sua opinião, duas das suas ginastas olímpicas sofreram na final do solo. A Federação Romena de Ginástica deve apresentar dois processos perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).