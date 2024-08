Esperança de medalha, Ana Marcela fica fora do pódio na maratona aquática em Paris-2024

Brasileira terminou disputa na quarta posição, com tempo de 2:04:15.7; pódio da maratona aquática teve Países Baixos, Austrália e Itália

Ana Marcela terminou a corrida na quarta posição, com tempo de 2:04:15.7. Ela havia conseguido o ouro da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

A brasileira Ana Marcela Cunha, esperança de medalha nas Olimpíadas de Paris, não chegou ao pódio da maratona aquática. A disputa ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8 (madrugada de quinta-feira no horário de Brasília), no Rio Sena, em Paris.

As primeiras colocações da maratona aquática ficaram com Sharon van Rouwendaal, dos Países Baixos, com tempo de 2:03:34.2; Moesha Johnson, da Austrália, que fez a disputa em 2:03:39.7; e Ginevra Taddeucci, da Itália, que terminou o trajeto em 2:03:42.8.

Da esquerda para a direita: Sharon von Rouwendaal, dos Países Baixos; Moesha Johnson, da Austrália; e Ginevra Taddeucci, da Itália, vencedoras da maratona aquática nos Jogos Olímpicos de Paris Crédito: Reprodução/COI

Além de Ana Marcela, outra brasileira participou da disputa. Viviane Jungblut terminou na 11ª colocação, com tempo de 2:06:15.8.