Mais um treino da natação do triatlo é cancelado pelo estado da água do rio Sena

Depois do cancelamento de sábado, mais um treino da natação do triatlo foi cancelado neste domingo (4) por conta da qualidade da água do rio Sena, antes da prova do revezamento misto da modalidade, prevista para segunda-feira, anunciou o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO).

Devido às fortes chuvas que caíram na região de Paris nas noites de 31 de julho e 1º de agosto, os organizadores decidiram cancelar novamente o treino da natação, sem revelar os últimos dados sobre a poluição da água.

"Esperamos poder organizar a competição amanhã [segunda-feira], e tomaremos a decisão, como está previsto, amanhã de manhã", explicou Anne Descamps, porta-voz do COJO.