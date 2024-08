Rio Sena: treinos são cancelados pela quinta vez por poluição

No entanto, a maratona aquática - uma corrida de 10 quilômetros em águas abertas - será realizada na quinta-feira para as mulheres e na sexta-feira para os homens

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris cancelaram, nesta terça-feira, 6, os treinamentos para as provas de natação de águas abertas no rio Sena, devido à contaminação e apenas um dia depois do triatlo ter sido disputado.

Este é o quinto treino cancelado no Sena desde o início dos Jogos Olímpicos de Paris, pelos níveis das bactérias fecais E. Coli e Enterococcus estarem acima dos limites exigidos pelos organismos esportivos para aprovar o nado dos atletas.

