No pódio: Alison dos Santos recebe a medalha de bronze na Olimpíada de Paris

Um dia depois de conquistar o terceiro lugar nos 400m com barreiras, atleta brasileiro enfim sobe ao pódio em cerimônia neste sábado, 10

Alison dos Santos recebeu, enfim, a sua medalha dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em cerimônia realizada neste sábado, 10, no Stade de France. Ele levou o bronze na prova dos 400m com barreiras, com o tempo de 47s06.

Sob desconfiança por não apresentar o esperado nas eliminatórias, o brasileiro se manteve na parte da frente durante toda a corrida. Nos últimos metros, Piu assumiu a terceira colocação, mas não teve perna para alcançar os líderes, garantindo mais uma medalha de bronze para o Time Brasil em Paris.