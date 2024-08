Vôlei do Brasil x R. Dominicana: horário e onde assistir - Olimpíadas

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e República Dominicana se enfrentam hoje, terça, 6 de agosto (06/08), em uma partida válida pelas quartas de final do vôlei feminino nas Olimpíadas de 2024 . Jogo será disputado no Arena Paris Sul, em em Paris (FRA), às 8 horas (horário de Brasília).

Brasil x República Dominicana no vôlei das Olimpíadas: brasileiras favoritas

Com a melhor campanha durante a fase de grupos, o Brasil feminino é o grande favorito para o confronto contra a República Dominicana.

A equipe brasileira venceu os três jogos da fase de grupos, com todas as vitórias por 3 sets a 0. Sob o comando de José Roberto Guimarães, o grupo busca conquistar seu terceiro ouro, visto que as últimas conquistas foram em Pequim 2008 e Londres 2012.

Com o resultado concretizado e as vencedoras definidas, as adversárias serão decididas no confronto entre Estados Unidos e Polônia.