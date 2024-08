Basquete nas Olimpíadas: astro da NBA diz que Brasil não tem chances

Draymond Green acredita que a seleção brasileira não tem nenhuma chance contra os Estados Unidos na disputa do basquete nas Olimpíadas Crédito: ELIF OZTURK OZGONCU / AFP

Em uma análise sobre a disputa entre Estados Unidos e Brasil, confronto que acontece nesta terça-feira, dia 6, Draymond Green "previu" vitória dos EUA. Para a disputa nas oitavas de final do basquete masculino nos Jogos Olímpicos, o ala do Golden State Warriors afirmou que o time brasileiro "não tem chance" e que "vai perder por 35 a 40 pontos". No episódio mais recente de seu podcast (The Draymond Green Show), o jogador redirecionou suas falas para as quartas de final do lado dos EUA. Inclusive, Gui Santos, que é seu companheiro de equipe no Golden State, é uma peça importante e estará do outro lado defendendo a seleção brasileira. Brasil vai enfrentar "Dream Team" dos EUA nas quartas de final na Olimpíada; CONFIRA



O tetracampeão da NBA disse: "É ótimo ver os brasileiros chegarem lá, amo os brasileiros e um salve para Gui Santos. Um rapaz jogando pelo Brasil, representando seu país, adoro ver isso". "Mas eles não têm chance, vão perder por 35 a 40 pontos e o Time EUA vai para as semifinais", seguiu. O jogador, que foi campeão olímpico em duas oportunidades, Rio 2016 e Tóquio 2020, ainda apontou que o time brasileiro é "inexperiente". Ele citou nomes de lendas brasileiras como Leandro Barbosa e Anderson Varejão, que, segundo ele, poderiam mudar o cenário.

Basquete nas Olimpíadas: Green crava USA como campeões e critica o Canadá Apontado como um dos candidatos a rival do "Dream Team" em uma final, o Canadá está cheio de estrelas da NBA. Notavelmente, o vice-campeão do MVP de 2023-24 na NBA, Shai Gilgeous-Alexander, ao lado de Jamal Murray, é o rosto do ataque do time. Embora Murray ainda não tenha jogado de acordo com seus padrões, com média de 5,6 pontos até agora no torneio, RJ Barrett, que atua no Toronto Raptors, é o líder em pontos da equipe canadense com 21. Ouro em Paris, Noah Lyles já disse que times não são campeões mundiais por vencer NBA; ENTENDA