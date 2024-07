Vôlei nas Olimpíadas: veja os dias do esporte e os jogos do Brasil

Já é possível marcar no calendário a data e o horário dos jogos de vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024. A competição será na South Paris Arena 1 e ocupará boa parte do calendário olímpico. As disputas começarão em 27 de julho, sábado, dia seguinte à cerimônia de abertura do megaevento, e seguirão até 11 de agosto.

Parte do programa olímpico desde Tóquio 1964, o vôlei é um dos esportes coletivos mais populares dos Jogos. A Itália será a adversária da seleção brasileira masculina de vôlei da estreia no Grupo B. No feminino, também no Grupo B, o Brasil enfrentará o Quênia. Confira a tabela de jogos do Brasil na fase de grupos e de todas as disputas da modalidade.

