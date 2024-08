Robert Scheidt parabeniza Rebeca Andrade após quebra do recorde de medalhas olímpicas

Nesta segunda-feira, a ginasta Rebeca Andrade conquistou sua sexta medalha olímpica com o ouro no solo em Paris, e se tornou a atleta brasileira com mais medalhas na história dos Jogos. O velejador Robert Scheidt, antigo recordista, com cinco, parabenizou a ginasta pelo feito.

"Oi Rebeca. Queria te dizer que estou muito feliz pelo seu feito histórico de hoje. Uma vitória maravilhosa no solo, coroando sua participação olímpica em Paris 2024 com sua quarta medalha nessa Olimpíada e sua sexta medalha olímpica considerando Tóquio. Com isso, você é a maior atleta olímpica brasileira, quebrando o recorde de tantos anos do Torben Grael e meu. A gente fica muito feliz por ter surgido no Brasil um talento como você. Ter conseguido superar nossa marca. Acho que o esporte é isso aí, é superar, é alguém vir e fazer algo melhor", disse Scheidt em vídeo publicado em suas redes sociais.