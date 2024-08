Por que Marta não jogou pelo Brasil hoje? Ela estará na final? Veja

Marta ficou fora do jogo do futebol feminino das Olimpíadas hoje, 6, quando a seleção brasileira enfrentou a Espanha e venceu por 4 a 2

Após a classificação do Brasil no futebol feminino das Olimpíadas 2024 contra a Espanha, hoje, 6, os olhares se voltam para a grande estrela da seleção brasileira: Marta. A jogadora não jogou a semifinal, mas ela poderá jogar a grande final contra os EUA.

Marta foi expulsa contra a mesma Espanha, em um jogo pela última rodada do Grupo C. Na ocasião, a melhor jogadora de todos os tempos tomou cartão vermelho após uma entrada bruta com pé no rosto de uma adversária.

Normalmente, ela ficaria apenas um jogo suspenso, mas a seleção foi avisada de que a camisa 10, Marta, deveria cumprir dois jogos de suspensão após a expulsão no último jogo da fase de grupos.