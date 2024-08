TAS nega pedido da CBF e Marta está fora da semifinal olímpica contra a Espanha

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou o pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a atacante Marta, suspensa, pudesse disputar a semifinal do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira (6), contra a Espanha, em jogo programado para as 16h00 (horário de Brasília).

"O Árbitro Único designado para decidir sobre a solicitação, a Sra. Laila El Shentenawi, do Egito, realizou audiência com as partes por videoconferência na manhã desta terça-feira. Dada a urgência, emitiu sua decisão à tarde, negando o pedido", informou o TAS em comunicado publicado horas antes do início da partida.

A CBF, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a própria Marta compareceram na segunda-feira à maior instância da justiça desportiva para tentar reverter a suspensão e liberar a camisa 10 da Seleção para o duelo que vale vaga na final olímpica.