Futebol do Brasil x Espanha: horário e onde assistir - Olimpíadas

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Espanha se enfrentam hoje, terça-feira, 6 de agosto (06/08), em uma partida válida pela semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de 2024 . A partida será disputada no Estádio Velódrome, em Marselha (FRA), às 16 horas (horário de Brasília).

Brasil x Espanha: revanche valendo vaga na final dos Jogos Olímpicos

Surpreendendo na competição, mesmo após ficar na terceira colocação, o Brasil conseguiu superar as anfitriãs da França nas quartas de final com uma vitória por 1 a 0. A equipe brasileira vai retornar a Marselha, agora para enfrentar as atuais campeãs do mundo, a Espanha.

Mesmo como favorita, a equipe espanhola passou por maus bocados durante as quartas de final. Com três vitórias durante a fase de grupos, no sábado, dia 3, a equipe enfrentou a Colômbia e chegou a ficar perdendo por 2 a 0. Após um empate milagroso, conseguiu levar a partida para os pênaltis e concretizou sua classificação para as semifinais.

Ainda nesta edição dos Jogos Olímpicos, as duas equipes se enfrentaram no grupo C, e com amplo domínio a Espanha acabou derrotando o Brasil por 2 a 0, com gols de Del Castillo e Putellas. Além da derrota, em um lance específico do jogo, Marta acabou sendo expulsa e, como punição, foi suspensa por dois jogos.