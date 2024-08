Rodrigo Pessoa no hipismo das Olimpíadas: quem é o brasileiro recordista

Com oito participações, Rodrigo Pessoa é o brasileiro que mais vezes disputou os Jogos Olímpicos Crédito: LUIZA MORAES/COB

Presente nas Olimpíadas desde 1992, em Barcelona, o atleta de hipismo Rodrigo Pessoa é o brasileiro com mais participações na história dos jogos, com oito participações. Hoje, com 51 anos de idade, ele vai disputar a final do salto individual no hipismo nesta terça-feira, dia 6, podendo conquistar sua quarta medalha olímpica. Em sua primeira disputa, ele quebrou o recorde de competidor mais jovem na modalidade. Sua primeira medalha veio na edição subsequente, em Atlanta, no ano de 1996. No salto em equipe, ele conquistou a primeira medalha de bronze, feito que se repetiu em Sydney, no ano 2000.

Rodrigo Pessoa teve sua última conquista olímpica em 2004, e esta foi a mais especial. Em Atenas, o cavaleiro conquistou seu primeiro e único ouro, tornando-se o primeiro brasileiro a obter esse feito no hipismo em salto individual, considerado um dos esportes mais antigos dos jogos olímpicos. Apesar da longa e duradoura trajetória de Rodrigo, na oportunidade de competir em casa, no Rio 2016, ele optou por ficar fora da competição, visto que negou integrar a equipe reserva que disputaria a Olimpíada do Rio, cedendo sua vaga a Felipe Amaral.

Rodrigo Pessoa nas Olimpíadas: conheça o cavaleiro Com 32 anos de jogos olímpicos, Rodrigo Pessoa teve sua primeira influência no esporte desde cedo, visto que é filho de Nelson Pessoa, com quem competiu na sua estreia em Jogos Olímpicos, em Barcelona 1992.

Apesar de não ter nascido em solo brasileiro - na época de seu nascimento sua família estava na França -, ele optou por representar a equipe verde e amarela.