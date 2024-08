Sob holofotes dos escândalos, centro equestre protege cavalos do calor em Versalhes

Pouco depois, o brasileiro Carlos Parro também recebeu uma advertência da Federação Equestre Internacional (FEI), que recebeu uma filmagem que o mostrava hiperflexionando o pescoço de seu cavalo, em um movimento proibido conhecido como "Rollkur".

Os casos lembram o escândalo de 2021 envolvendo a amazona alemã Annika Schleu, que deu golpes com chicotes e esporas em seu cavalo durante a prova de pentatlo moderno nos Jogos de Tóquio.

O incidente fez com que o hipismo fosse eliminado do pentatlo após os Jogos de Paris. Para esse evento, a FEI elaborou um protocolo para proteger os animais do calor intenso no imponente cenário do Palácio de Versalhes.