Snoop Dogg acompanha final do hipismo vestido de cavaleiro

O rapper e produtor americano Snoop Dogg apareceu vestido de cavaleiro neste sábado (3) em Versalhes, onde é disputada a final olímpica de adestramento por equipes.

Com capacete, luvas e jaqueta preta com um broche no formato de S, camisa branca e óculos de sol, o astro californiano era um dos 15.000 espectadores que acompanhavam a final em Versalhes.

Comentarista olímpico para o canal americano NBC, Snoop Dogg, 52 anos, já foi visto durante os Jogos na Arena Campo de Marte para assistir ao judô, na Arena Bercy com a ginástica e na Praça Concórdia vendo o basquete 3x3 e o skate.