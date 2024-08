Jogos das Olimpíadas 2024 ao vivo hoje, 4: onde assistir e programação

Olimpíadas 2024 tiveram início no dia 24 de julho e serão encerradas no dia 11 de agosto; confira programação dos Jogos hoje, 4, e onde assistir ao vivo

A estreia do vôlei em Paris 2024 foi nesse sábado, 27 de julho, em uma partida entre Brasil e Itália (vôlei masculino), quando a seleção brasileira foi derrotada. Conforme o calendário olímpico, a final masculina está prevista para ocorrer em 10 de agosto, no sábado, às 8 horas (horário de Brasília).

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas 2024: calendário do tênis de mesa



Com as Olimpíadas de 2024 a todo vapor em Paris, o Brasil tem mais uma chance de medalha a ser disputada no tênis de mesa. Após ser eliminado na semifinal nesta sexta-feira, 2, o brasileiro Hugo Calderano irá disputar o bronze no domingo, 4, a partir de 8h30min (horário de Brasília).

Prata de Rebeca Andrade evidencia crescimento da popularidade da ginástica artística no País; VEJA