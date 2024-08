Tênis de mesa: quem está na semifinal das Olimpíadas

As quartas de final do tênis de mesa das Olimpíadas Paris 2024 aconteceram nesta quinta-feira, 1° de agosto; saiba quem brasileiro enfrenta

O tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 começou no dia 27 de julho e terá seu último confronto em 10 de agosto, no South Paris Arena, localizado no Paris Expo Porte de Versailles.

Entre os dez melhores do mundo na modalidade (número seis em ranking divulgado em 29 de maio de 2024), Hugo Calderano pode dar ao Brasil a primeira medalha Olímpica no tênis de mesa.

Mesmo que perca na semifinal, Calderano ainda terá o confronto de terceiro lugar para tentar garantir o bronze.

Antes do confronto do brasileiro Hugo Calderano com o sueco Truls Moregard, a disputa do tênis de mesa individual masculino vai começar às 6h e terá como semifinalistas o coreano Shin Yubin e o chinês Chen Meng.

Já as disputas das semifinais femininas individuais vão ocorrer às 5h e às 8h30min desta sexta-feira. A primeira vai acontecer entre a coreana Shin Yubin contra a chinesa Chen Meng, e a segunda entre Sun Yingsha, também chinesa, e Hina Hayata, natural do Japão.

Olimpíadas Paris 2024: veja a programação da semifinal do tênis de mesa

Com Hugo Calderano representando o Brasil nas semifinais do tênis de mesa, as competições estão agendadas para acontecer na manhã desta sexta-feira, dia 2 de agosto.

5h - Coreia do Norte (Shin Yubin) x China (Chen Meng) - feminino

6h - França (Felix Lebrun) x China (Fan Zhendong) - masculino

8h30 - China (Sun Yingsha) x Japão (Hina Hayata) - feminino

9h30 - Suécia (Truls Moregard) x Brasil (Hugo Calderano) - masculino

Tênis de mesa ao vivo nas Olimpíadas: onde assistir?

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.