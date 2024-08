Namorada de Calderano se emociona com vitória histórica do brasileiro no tênis de mesa

Bruna Takahashi não segurou a emoção ao ver o namorado, Hugo Calderano, se classificar para as semifinais do tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris. A comoção da atleta pôde ser vista durante a transmissão da vitória histórica do brasileiro sobre o sul-coreano Woojin Jang, na manhã desta quinta-feira (01).

A nítida emoção de Bruna se deu não só pelo sucesso do amado, mas pela inédita semifinal brasileira no tênis de mesa. Cabe pontuar que Takahashi também é atleta da modalidade e participou das Olimpíadas de Paris.

Casal Olímpico

O namoro de Bruna e Hugo começou recentemente. Os dois assumiram relacionamento no dia 14 de fevereiro, quando celebraram publicamente o dia de São Valentim – equivalente ao dia dos namorados no Brasil. O casal vive na Alemanha, em Ochsenhausen, no estado de Baden-Wurttemberg, e vive do tênis de mesa.