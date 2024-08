Olimpíadas 2024 hoje, 2: programação dos destaques dos Jogos

Disputas por medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris terão nove modalidades hoje, sexta, 2 de agosto. Veja os destaques do dia

As Olimpíadas Paris 2024 começaram oficialmente no dia 26 de julho e serão finalizadas no dia 11 de agosto. Confira abaixo quais são as modalidades que o Time Brasil vai disputar no pódio hoje, sexta-feira, 2 de agosto (02/08), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo.

Programação do Brasil nas Olimpíadas hoje (02/08): onde assistir ao vivo

TV

TV Globo



Sportv

Online

Youtube Cazé TV

Twitch

Globoplay

Olympics.com (com restrições)

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas 2024: calendário do vôlei



A estreia do vôlei em Paris 2024 foi nesse sábado, 27 de julho, em uma partida entre Brasil e Itália (vôlei masculino), quando a seleção brasileira foi derrotada. Conforme o calendário olímpico, a final masculina está prevista para ocorrer em 10 de agosto, no sábado, às 8h da manhã no horário de Brasília.

A final feminina ocorre no dia seguinte, 11 de agosto, domingo, também às 8h da manhã no horário de Brasília. O time feminino do Brasil estreia na segunda, 29, às 8 da manhã contra o Quênia.



Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024: calendário do basquete



O basquete masculino em Paris 2024 começou no sábado, 27, às 6 horas (de Brasília). O Brasil perdeu para França no Grupo B. Já o basquete feminino nos Jogos Olímpicos de 2024 teve início no dia 28 de julho.