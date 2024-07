Polônia x Brasil ao vivo no vôlei masculino das Olimpíadas: onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Polônia se enfrentam neste quarta, 31 de julho (31/07), em uma partida válida pela fase de grupos do vôlei masculino nas Olimpíadas de 2024 . Jogo será disputado no Arena 1 Paris Sul, em Paris (FRA), às 4 horas da manhã (horário de Brasília).

Brasil x Polônia ao vivo no vôlei das Olimpíadas: jogo decisivo

A seleção brasileira teve um início complicado nos Jogos Olímpicos. Em sua estreia, a equipe masculina estreou com derrota frente à Itália, enquanto a Polônia venceu o Egito por 3 sets a 0. Para esse confronto, os poloneses, que ocupam o primeiro lugar no ranking mundial, são os favoritos.

Para conseguir uma boa chance de classificação para as fases subsequentes, uma vitória frente aos poloneses seria o ideal para os brasileiros. No entanto, mesmo com uma derrota, ainda há chance de classificação; para isso, teriam que torcer por uma derrota do Egito para terem um confronto decisivo na próxima rodada.

