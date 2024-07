Final da ginástica com Rebeca Andrade: veja onde assistir e programação

O Brasil estará bem representado nas finais da ginástica artística feminina dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A final por equipes acontece nesta terça-feira, 30. Nos próximos dias, os brasileiros ainda torcerão nas finais do individual geral, do salto, da trave de equilíbrio e do solo.

Final da ginástica artística ao vivo com Rebeca Andrade: onde assistir

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Site: Olympics.com (com restrições)

Olympics.com (com restrições) TV aberta: TV Globo

TV Globo TV por assinatura: Sportv

Sportv YouTube e Twitch: Cazé TV

Final da ginástica artística ao vivo: como o Brasil chega na disputa?

O Brasil tem esperanças de medalha por equipes, especialmente depois da conquista da prata no Campeonato Mundial 2023. A seleção brasileira teve a quarta maior nota da classificação em Paris 2024.

Rebeca Andrade teve o melhor desempenho entre as ginastas do Brasil. Dona de duas medalhas Olímpicas em Tóquio 2020, ela possui chances de conquistar mais cinco pódios em Paris 2024, quatro sendo individuais: geral, salto, solo e trave.