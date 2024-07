Brasil ao vivo no futebol: horário e onde assistir às Olimpíadas

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (Tv aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Espanha se enfrentam hoje, quarta, 31 de julho (31/07), em uma partida válida pela fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas de 2024 . A partida será disputada no Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux (FRA), às 12 horas (horário de Brasília).

Brasil x Espanha: jogo decisivo para confirmar a vaga na próxima fase

Mesmo após a empolgação com a vitória na estreia frente à Nigéria, na sequência dos Jogos Olímpicos, o Brasil acabou perdendo de virada para o Japão em sua segunda partida, o que pode resultar em uma provável desclassificação ainda na fase de grupos.

Já com a classificação garantida, a Espanha vive um momento distinto da seleção brasileira. Nos dois jogos iniciais do torneio, foram duas vitórias convincentes que garantiram a vaga nas oitavas antes mesmo do fim da fase de grupos.

O Brasil pode se classificar até mesmo com um empate, dependendo do resultado entre Japão e Nigéria.