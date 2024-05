Beach tennis: como evitar lesões praticando a modalidade

O beach tennis é uma prática esportiva que ganhou o coração dos brasileiros, foi além das cidades litorâneas e se expandiu-se pelo País. Contudo, é cada vez maior o número de praticantes que sofrem lesões durante os treinos ou as partidas.

As contusões mais frequente são nos ombros e nos cotovelos. Nos membros inferiores, as lesões mais prevalentes variam entre distensões musculares na região da coxa, entorses, luxações e fraturas nos pés e região do tornozelo, de acordo com profissionais da área.

Coordenador do curso de Fisioterapia da Unifor, Rômulo Porto alerta que para se prevenir é importante realizar exercícios de fortalecimento e equilíbrio, além de usar calçados apropriados. “As lesões que ocorrem principalmente devido a movimentos repetitivos podem ser prevenidas com exercícios específicos de fortalecimento e alongamento da musculatura”, afirma.