Olimpíadas 2028: COI confirma cinco novos esportes; conheça eles

A Índia, o maior país que nunca sediou os Jogos Olímpicos, aproveitou a cerimônia de abertura da sessão do COI no sábado para apresentar sua candidatura à organização da edição de 2036.

Noventa membros do COI estiveram presentes durante a votação, em Mumbai, na Índia, para a aprovação da presença dos cinco esportes em Los Angeles 2028. Apenas Tidjane Thiam, da Costa do Marfim, e William Blick, de Uganda, foram contrários às modalidades, expressando preocupações de que elas não são amplamente praticadas na África.

Beisebol/Softbol

O beisebol, juntamente com sua versão feminina chamada de softbol, retornará aos Jogos Olímpicos após sua última presença em Atlanta, em 1996. A dupla, beisebol e softbol, não participou apenas das edições de 2012, 2016 e 2024, retornando em 2028.

O objetivo no beisebol é marcar o maior número de corridas (pontos) ao final das 9 rodadas. Simplificando, o rebatedor deve acertar a bolinha e correr pelas bases até voltar ao ponto inicial.

Os jogadores da principal liga americana, MLB, foram impedidos de participar da última edição das Olimpíadas. A MLB, em conjunto com o sindicato dos jogadores (MLBPA), solicitou o retorno do esporte aos Jogos Olímpicos.

Críquete

Com sua última participação há mais de 100 anos, o críquete fará seu retorno às Olimpíadas. O objetivo do jogo de críquete é marcar mais corridas do que o time adversário, batendo a bola com o bastão e correndo de um lado do campo para o outro.O esporte será disputado em uma versão menor, chamada twenty.

No Brasil, muitas pessoas estão familiarizadas com o jogo de taco ou bete, inspirado no críquete.