Beach tennis em Fortaleza: onde jogar, comprar raquete e mais

O beach tennis , originário da Itália, ganhou espaço no Brasil durante a pandemia e virou febre nos grandes centros do País. Em 2021, o atual presidente da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) , Jorge Bierrenbach Senra Junior, afirmou ao UOL que o número de atletas cadastrados na entidade aumentou em 50% em apenas 3 meses após a flexibilização das regras sanitárias.

Beach tennis: o que é?

O esporte é uma junção do vôlei de praia com o tênis e chegou ao Brasil em 2008, mas virou popular somente nos últimos anos. Apesar de fazer sucesso principalmente nas cidades litorâneas, tem se expandido para cidades sem praia, como Belo Horizonte e Brasília.

No Brasil, o esporte é regulamentado pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), presidida por Jorge Bierrenbach Senra Junior.

Beach tennis: entenda as regras

Semelhante ao tênis, o objetivo do beach tennis é derrubar a bola na quadra do adversário com apenas um toque da raquete. O ponto pode ainda ser conquistado pelo erro do adversário, que pode jogar a bola na rede, errar o saque ou colocar a bola para fora. As partidas podem ser realizadas em duplas ou individualmente.

O jogo é disputado em três sets. A contagem de pontos se assemelha à do tênis, com sets formados por games, cuja pontuação é de 15-30-40. Normalmente, cada set fecha com seis games.

As quadras de Beach tennis são retangulares, sempre com 16 metros de comprimento. Em jogos de duplas, a largura é de oito metros. Já para as partidas individuais, a quadra passa a ter 4,5 metros de largura.