Como chega a delegação brasileira de ginástica artística para as Olimpíadas

As principais chances passam principalmente pelas mãos e pés do elenco feminino, que será composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane dos Santos, que estreiam neste domingo, 28, na competição. O elenco masculino é atualmente reduzido a Arthur Nory, precocemente eliminado do torneio após competição na barra, e Diogo Soares, que se apresentou bem no sábado e garantiu vaga para a final.

Entre tablados, barras e traves, o Brasil semeia na ginástica artística as principais chances de medalha das Olimpíadas de Paris-2024 . Com dois ouros, três pratas e um bronze conquistados desde o primeiro pódio em Londres-2012, a delegação brasileira cresceu na modalidade a cada torneio desde a primeira participação em Moscou-1980 e chega nos atuais Jogos Olímpicos com a possibilidade de ver o número de medalhas totais conquistadas na modalidade crescer exponencialmente.

Na análise do repórter do portal especializado Surto Olímpico, Carlos Seleme, as principais disputas do Brasil devem ocorrer entre Rebeca Andrade e Simone Biles, dos Estados Unidos. Hoje, as duas ginastas são os principais nomes mundiais da modalidade. O jornalista acentua que é nelas que as brigas por medalha devem ocorrer no feminino, com Flávia Saraiva correndo ‘por fora’.

“Não vejo a Rebeca não ganhando pelo menos uma prata. A Flávia no próprio individual geral deve correr por fora e pode, quem sabe, pegar um bronze. No salto, acho que é um grande mistério, onde está se concentrando essa grande disputa e vai muito de quem se apresentar primeiro. Acho que se a Biles se apresentar primeiro, a Rebeca tenta o salto novo. Se tem um aparelho onde a Rebeca pode ganhar o ouro, é no salto, apesar do salto da Biles ser muito difícil”, frisou ele, que vê com otimismo o cenário brasileiro para as disputas das mulheres que se iniciam no domingo, 28, a partir das 4h30min.

“Acho que será o esporte que mais vai nos dar medalha. Brigaremos muito forte na final de equipes porque algumas adversárias estão bem desfalcadas como a Itália, Japão, Grã-Betanha, e o Brasil deve ser o principal concorrente dos Estados Unidos, que também estão desfalcados. Mas claro que os Estados Unidos é o principal favorito. (...) Não temos um ouro garantido, mas acho que é muito difícil não sairmos com, pelo menos, quatro ou cinco medalhas, independente da cor. Chegamos forte e podemos surpreender”, acentuou.