Simone Biles brilha em estreia nos Jogos de Paris, apesar de problema físico

Cercada de grande expectativa, Biles teve um desempenho marcante que a deixou como líder da competição individual geral, aguardando a conclusão das classificações que irão até o final do dia.

A única sombra para a americana de 27 anos foi o desconforto que sentiu na panturrilha esquerda durante o aquecimento para o segundo exercício, no solo.

O contratempo, no entanto, não a impediu de ter um grande desempenho no tablado, nem de voar no salto sobre a mesa, aparelho em que realizou o Biles II, o duplo salto Yurchenko carpado que leva seu nome.

"Ela sentiu algo na panturrilha, mas isso é tudo", disse sua treinadora, Cécile Landi, que revelou que essa dor já havia aparecido "há duas semanas" e agora voltou, mas não preocupa para a sequência de Biles na competição.