Canoagem de velocidade ao vivo nas Olimpíadas: onde assistir e programação

Ao todo, a modalidade possui 13 eventos que acontecem em águas calmas e apresentam diversas distâncias a serem percorridas com caiaque (K) ou canoa (C). Os atletas disputam provas individuais, duplas ou com quatro competidores por barco.

Incluída no programa das Olimpíadas de Paris 1924 como esporte de demonstração, a canoagem de velocidade chega a sua 21ª aparição oficial na edição de Paris deste ano . As competições iniciam em 6 de agosto, terça-feira.

Canoagem de velocidade nas Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Site: Olympics.com (com restrições)

TV aberta: TV Globo

TV por assinatura: Sportv



YouTube e Twitch: Cazé TV

Olimpíadas 2024: equipe brasileira na canoagem de velocidade

O Brasil chega a Paris com sua maior delegação da história da canoagem em cinco categorias e com seis atletas: