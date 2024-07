Canoagem slalom ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

A canoagem slalom já começou com tudo nos Jogos Olímpicos nesse sábado, 27, e distribuiu medalhas em uma de suas categorias. A brasileira Ana Sátila ficou em quarto lugar e por pouco não conquistou o pódio na final do caiaque individual, mas ainda pode conquistar medalhas em outras categorias.

Canoagem slalom nas Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Site: Olympics.com (com restrições)

Olympics.com (com restrições) TV aberta: TV Globo

TV Globo TV por assinatura: Sportv

Sportv YouTube e Twitch: Cazé TV

Canoagem slalom nas Olimpíadas 2024: dupla brasileira

Ana Sátila e Pepê Gonçalves são os representantes brasileiros da canoagem slalom. A mineira disputa a quarta edição dos Jogos e o paulista, especialista no caiaque individual, surpreendeu ao se inscrever também para a prova da canoagem.