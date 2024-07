Triatlo ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

Triatlo nas Olimpíadas de Paris: Miguel Hidalgo disputa a modalidade nesta terça-feira, 30. Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Com treinos de natação cancelados pela qualidade da água do rio Sena, o triatlo ainda aguarda a confirmação de suas provas. As disputas estão programadas para acontecer nas madrugadas dos dias 30 e 31 de julho, nas modalidades masculina e feminina, respectivamente. Os atletas Miguel Lopes Hidalgo, Manoel Messias, Djenyfer Arnold e Vittória Lopes representam a delegação brasileira no esporte. Impedidos de praticar no Sena, eles têm treinado em piscina. O reconhecimento dos percursos do ciclismo e da corrida ocorreu conforme estava planejado anteriormente.