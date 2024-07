Suspenso 2º dia de treinos do triatlo olímpico no Sena devido à contaminação

Os organizadores dos Jogos de Paris suspenderam nesta segunda-feira (29), pelo segundo dia consecutivo, o treino de triatlo no rio Sena devido à contaminação das águas causada pelas chuvas de sexta e sábado. No entanto, eles afirmaram confiar na realização das provas na terça e quarta-feira. O comitê organizador, a União Internacional de Triatlo e as autoridades locais tomaram "a decisão de cancelar a parte de natação do treino de triatlo" previsto para a manhã desta segunda-feira, assim como ocorreu no dia anterior, devido aos "níveis de qualidade da água (...) não apresentarem garantias suficientes", informaram em comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O triatlo é a primeira prova olímpica que deve ocorrer no Sena, antes da prova de natação em águas abertas na segunda semana dos Jogos.

A prova individual masculina de triatlo está programada para terça-feira, seguida pela prova feminina na quarta-feira. Se a programação for mantida, não haverá reconhecimento prévio do percurso de natação no rio, em um momento em que o fluxo do Sena, aumentado pelas chuvas recentes, triplica seu nível habitual de verão. Por outro lado, "a familiarização das provas de atletismo e ciclismo será realizada conforme o previsto" nesta segunda-feira, indicaram o comitê organizador e a União Internacional de Triatlo.