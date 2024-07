Ginástica: por que técnico de Rebeca diz que ouro só sai se Biles errar

As duas ginastas competem no individual geral, no salto, no solo, na trave e na final por equipes. Simone Biles é favorita nas melhores provas de Rebeca

Apesar do equilíbrio e de ter levado o ouro no salto sobre a mesa em Tóquio-2020, Rebeca não é a favorita nas provas em que é especialista.

Atualmente, as notas são calculadas por meio de dois grupos de juízes. O primeiro, avalia os pontos de dificuldade dos vários exercícios que o ginasta vai realizar. Eles discutem entre si e definem a nota de dificuldade. Quanto mais alta ela for, maior o teto da nota que o atleta pode atingir.

As duas também têm as melhores notas no individual geral e no solo — com vantagem da norte-americana em ambas. Já na trave, Biles liderou e Rebeca passou em terceiro, ainda atrás da chinesa Yaqin Zhou.

As duas são medalhistas de ouro no salto. Rebeca venceu em 2020, depois de Biles desistir da competição por conta da pressão psicológica, enquanto a americana ganhou na Rio-2016. No classificatório, Biles passou em primeiro, seguida pela brasileira.

A única final da qual ambas ficaram de fora foi a das barras assimétricas, a prova que Rebeca Andrade mais gosta de competir. Biles foi a nona melhor, enquanto a brasileira foi a décima. Apenas oito avançaram.

Ginástica artística: em que dias e horários são as finais entre Rebeca e Biles

As finais da ginástica artística feminina começam nesta terça-feira, 30, com a competição por equipes. Simone Biles representa as favoritas dos Estados Unidos e Rebeca Andrade defende o Brasil, com grandes chances de medalha. A prova começa às 13h15min.

Na quinta-feira, 1º de agosto, às 13h15min, as duas duelam no individual geral feminino. Dois dias depois, no sábado, às 11h20min, começam as finais por aparelho — justamente com o aguardado salto sobre a mesa.

No domingo, 4, às 10h40min, a disputa é nas barras assimétricas, sem Biles ou Rebeca. No dia seguinte, segunda-feira, 5, serão duas finais. Às 7h36min, na trave de equilíbrio e às 9h30min, no solo.

30/07: 13h15 (de Brasília) - Competição por equipes feminina - Final

01/08: 13h15 (de Brasília) - Individual geral feminino - Final

03/08: 11h20 (de Brasília) - Salto feminino - Final

04/08: 10h40 (de Brasília) - Barras assimétricas feminino - Final

05/08: 7h36 (de Brasília) - Barra de equilíbrio feminino - Final / 9h30 (de Brasília) - Solo feminino - Final

Ouro, prata e bronze: que medalhas ganharam Rebeca e Biles

A trajetória olímpica meteórica de Simone Biles começou na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Aos 19 anos, ela conquistou quatro ouros e um bronze. Ela subiu ao alto do pódio por equipes, no individual geral, no salto e no solo, enquanto ficou em terceiro na trave.



Cinco anos depois, na Olimpíada de Tóquio, em 2021, ela chegou como favorita, mas acabou deixando a competição em segundo plano para priorizar a saúde mental. Ainda assim, levou a prata por equipes e o novamente o bronze na trave.

Mais nova e tendo enfrentado graves lesões no início de carreira, Rebeca Andrade não conquistou medalhas na Rio-2016. Mas, em Tóquio, foi a primeira brasileira a levar dois pódios na mesma Olimpíada. No fim, foi um ouro (salto) e uma prata (individual geral, atrás de Sunisa Lee.

