Ginástica Artística nas Olímpiadas: veja dias e horário da modalidade

A Ginástica Artística é um esporte olímpico desde a primeira edição das Olimpíadas modernas em 1896, em Atenas, Grécia. Ela faz parte de todas as edições das Olimpíadas desde então. Somente homens participaram de competições de ginástica até as Olimpíadas de Amsterdã de 1928, quando as mulheres competiram pela primeira vez.

Um dos esportes mais esperados em todas as edições dos Jogos Olímpicos é a Ginástica Artística. Em 2024, com a popularidade de Simone Biles e o constante sucesso de Rebeca Andrade , certamente haverá um grande interesse do público.

O sistema de pontuação de dificuldade começa do zero, e um atleta recebe pontos de acordo com o nível de dificuldade que ele ou ela superou. Na pontuação de execução, as pontuações começam em 10 e os pontos são reduzidos para quaisquer erros ou faltas cometidas.

Ginástica Artística Olimpíadas 2024: principais destaques

Simone Biles (EUA)



Um nome conhecido na ginástica, Simone Biles buscará mais glória na França. Ela ganhou duas medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, uma de prata por equipe e uma de bronze na trave de equilíbrio, antes de optar por não participar de vários eventos para se concentrar em sua saúde mental. O ouro será seu objetivo desta vez.

Rebeca Andrade (Brasil)



Andrade se tornou, em 2021, a primeira mulher da América do Sul a ganhar uma medalha no geral, ficando com a prata atrás de Sunisa Lee. Campeã mundial do geral de 2022, Andrade provavelmente é a maior ameaça para encerrar a longa corrida dos EUA no topo do pódio geral.

Daiki Hashimoto (Japão)



Daiki Hashimoto teve sucesso em casa quando ganhou o ouro no segmento geral olímpico nas em Tóquio, e ele será um forte favorito não apenas para defender o título, mas potencialmente ganhar mais medalhas.

Fred Richard (EUA)



Fred Richard tem apenas 20 anos, mas vem fazendo sucesso na ginástica. Ele recentemente se tornou o primeiro ginasta americano em 13 anos a conquistar uma medalha no geral no Campeonato Mundial, quando ganhou a medalha de bronze em outubro do ano passado.