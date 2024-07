Expulsa das Olimpíadas, nadadora brasileira nega "má conduta" e denuncia assédio

Ana Carolina Vieira é nadadora Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo Crédito: Reprodução

Desligada dos Jogos Olímpicos Paris-2024 por indisciplina, a nadadora Ana Carolina Vieira se manifestou oficialmente neste domingo, 28. Em vídeo publicado no Instagram, a atleta brasileira revelou que não infringiu regras do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), ou seja, não teve má conduta. Após deixar Paris, Ana Vieira chegou em Portugal, onde irá aguardar voo para Recife, antes de chegar em São Paulo, onde reside. No vídeo, a nadadora cita que o material que usaria nos Jogos Olímpicos segue na capital francesa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu vou provar que não tive má conduta nenhuma. A partir do momento que saí da sala, minha cara já estava em todas as páginas possíveis. Não consegui ter contato com ninguém, não consegui ficar sozinha, tinha uma moça me acompanhando o tempo todo. Pedi para ela me deixar falar com o psiquiatra o tempo todo, pedi água e não podia pegar”, disse.

“Saí de lá, deixei meus materiais, não sabia o que fazer. Minhas coisas estão lá, fui para o aeroporto de shorts e tive que abrir minha mala toda. Deixei minha mala, saí de lá. Estou em Portugal, vou para Recife e depois para São Paulo. Estou desamparada”, continuou. Durante a postagem, Ana Vieira ainda pontuou que denunciou um caso de assédio à entidade, mas que “nada foi resolvido”, devido à falta de resposta sobre a situação. “Não tive acesso a nada, não consegui falar com ninguém. (A funcionária) me mandou entrar em contato com os canais do COB, mas como vou falar com o COB, sendo que já fiz uma denúncia de assédio sexual dentro da seleção e nada foi resolvido? Assim, espero que vocês consigam se conter um pouco que eu vou falar tudo com os advogados”, iniciou ao falar sobre a acusação de assédio.