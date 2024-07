Comentarista esportivo se manifesta após demissão por comentários sexistas em Olimpíadas

Desligado pela emissora no sábado (27), após a prova de revezamento da natação feminina, locutor se desculpou pelo ocorrido nas redes sociais Crédito: Jogada 10

A participação de Bob Wallard, comentarista esportivo da EuroSport, na transmissão das Olimpíadas de Paris culminou em sua própria demissão. O comunicador expressou comentários sexistas contra equipe de natação australiana após o revezamento 4×100 metros livre feminino e acabou desligado da emissora. No domingo (28), um dia depois do ocorrido, o jornalista disse que não pretendia “menosprezar ninguém”. A acusação contra Wallard aconteceu após o comentarista afirmar que as nadadoras estavam demorando para subir ao pódio porque ”estavam terminando de se maquiar”. As australianas conquistaram o ouro no revezamento 4×100 metros livres feminino, no último sábado (27). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Demissão de Bob Wallard Conforme mencionado, Wallard fez o comentário sexista após a definição do revezamento 4×100 metros livres da natação. Ouro na prova, as nadadoras Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma Mckeon e Meg Harri demoraram para se apresentar ao pódio, e o jornalista declarou:

“Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como elas são… Andam por aí, se maquiando…”, disse Wallard. A fala repercutiu mundialmente nas redes sociais, e a EuroSport, emissora da Warner Bross na Europa, optou por demiti-lo. Após a decisão, o perfil do canal se manifestou oficialmente sobre o desligamento. “Durante um evento da cobertura do Eurosport na noite passada, o comentarista Bob Wallard fez um comentário inapropriado. Para esse fim, acabou removido da nossa lista com efeito imediato”, dizia um trecho do comunicado.