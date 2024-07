Brasil x Japão ao vivo no futebol das Olimpíadas: onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (Tv aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Japão se enfrentam hoje, sábado, 27 de julho (27/07), em uma partida válida pela fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas de 2024 . A partida será disputada no Estádio Parc des Princes, em Paris (FRA), às 12 horas (horário de Brasília).

Brasil x Japão: partida decisiva para confirma a vaga na próxima fase

Vivendo a empolgação da vitória no primeiro jogo, o Brasil agora vai enfrentar o Japão para conquistar uma vaga na segunda fase do Futebol Feminino Olímpico. A estreia aconteceu na última quinta-feira, dia 25, e Gabi Nunes marcou o gol decisivo na vitória por 1 a 0 da seleção brasileira.

Já as japonesas enfrentarão o Brasil após uma estreia difícil, em que perderam para as campeãs do mundo, a Espanha, por 2 a 1.

Tanto Japão quanto Brasil nunca ganharam uma medalha de ouro olímpica no futebol feminino. Ambas as seleções já chegaram a finais, mas o máximo que conseguiram foi uma segunda colocação no pódio.