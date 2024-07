Brasil x Itália ao vivo no vôlei masculino das Olimpíadas: onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil e Itália se enfrentam neste sábado, 27 de julho (27/07), em uma partida válida pela fase de grupos do vôlei masculino nas Olimpíadas de 2024 . Jogo será disputado no Arena 1 Paris Sul, em Paris (FRA), às 8 horas (horário de Brasília).

Brasil x Itália ao vivo no vôlei das Olimpíadas: jogo com tradição e rivalidade

Com uma mudança no regulamento dos jogos, onde cada equipe disputa apenas três partidas, o jogo de grande rivalidade entre Brasil e Itália vai dobrar sua importância durante os Jogos Olímpicos.

As duas equipes se enfrentaram recentemente em duas ocasiões - com o Brasil vencendo no Pré-Olímpico e os italianos na Liga das Nações de Vôlei.

No vôlei masculino, as duas equipes já se enfrentaram em duas finais de Jogos Olímpicos. O primeiro episódio foi na conquista da medalha de ouro em Atenas 2004, onde a equipe brasileira venceu por três sets a um.