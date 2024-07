Brasil x França ao vivo no basquete das Olimpíadas: onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

França e Brasil se enfrentam neste sábado, 27 de julho (27/07), em uma partida válida pela fase de grupos do basquete masculino nas Olimpíadas de 2024 . Jogo será disputado no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq (FRA), às 12 horas e 15 minutos (horário de Brasília).

França x Brasil ao vivo no basquete: seleção brasileira x anfitriões

Após a classificação via Pré-Olímpico, o Brasil nos Jogos de Paris caiu justamente em um dos grupos mais difíceis do torneio. A estreia da seleção brasileira será contra os anfitriões dos jogos, a França.

Além da dificuldade de enfrentar a seleção da casa, a França contará em seu elenco com um dos melhores (e maiores) jogadores do basquete mundial, a jovem estrela Victor Wembanyama. O jogador do San Antonio Spurs ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da última temporada da NBA.

Já o Brasil tem uma seleção bastante sólida. Mesmo sem nenhum jogador atuando na NBA, o time comandado por Aleksandar Petrovic tem bons nomes como Bruno Caboclo, que foi o MVP dos Jogos Olímpicos, e Raul Neto, experiente jogador que retorna de contusão.