Brasil vence Pré-Olímpico e garante vaga no basquete masculino dos Jogos de Paris

O Brasil abriu boa vantagem rapidamente e terminou o primeiro quarto vencendo por 34 a 11. Graças a isso, administrou com tranquilidade o resto da partida, apesar da lesão de Yago no segundo quarto.

Os brasileiros não deram chances para a seleção letã, sensação do Mundial do ano passado com a quinta colocação e que buscava disputar os Jogos pela primeira vez em sua história.

Na ausência de Raulzinho, que se machucou antes do torneio, o veterano Marcelinho Hertas (41 anos) comandou a seleção com 12 pontos e sete assistências contra a Letônia, que sentiu o desfalque de seu principal jogador, Kristaps Porzingis, pivô do Boston Celtics da NBA.

O Brasil fará parte do Grupo B do torneio olímpico de basquete, ao lado da anfitriã França, da Alemanha e do Japão. A estreia da equipe será no dia 27 de julho, em Lille, contra os donos da casa.

O Pré-Olímpico de Riga foi um dos quatro disputados de forma simultânea para definir os classificados para os Jogos de Paris. Os outros acontecem em Valência (Espanha), Pireu (Grécia) e San Juan (Porto Rico).