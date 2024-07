Chefe da natação brasileira sofre acidente na Vila Olímpica e leva mais de 15 pontos

Chefe de equipe da seleção brasileira de natação, Gustavo Otsuka compareceu ao treino desta quinta-feira (25) de muletas e caminhando com dificuldades. Ele sofreu um acidente no banheiro da Vila Olímpica e teve que levar mais de 15 pontos nas costas.

“Fui sair do banheiro, após terminar o banho. Escorreguei no próprio piso do box e caí sentado. Quando caí sentado, como esse piso é feito de louça, se partiu em vários pedaços e cortou todas as costas. Realmente foi bem feio”, relatou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O profissional da CBDA foi atendido pela equipe médica do COB ainda nas dependências da Vila Olímpica.