Bia Ferreira: campeã mundial do boxe irá disputar ouro nas Olimpíadas

No dia 27 de abril, a brasileira conquistou o cinturão peso leve de até 61 quilos após vencer a argentina Yanina Lescano em Liverpool, na Inglaterra. Agora, Bia é a primeira brasileira medalhista olímpica e dona de um cinturão da Federação Internacional de Boxe.

Beatriz Iasmin Soares Ferreira, mais conhecida como Bia Ferreira, é uma das principais atletas do boxe brasileiro. Nascida em Salvador, na Bahia, a boxeadora conquistou medalha de Prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Atualmente, a atleta irá concorrer a medalha de ouro nas Olimpíadas Paris 2024 .

A carreira de Bia também inclui uma conquista histórica nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, quando ela ganhou a medalha de prata na categoria leve. Este feito a destacou e a colocou no radar internacional.

No mesmo ano, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, também conquistou a medalha de ouro em sua categoria.

Bia Ferreira tem uma trajetória repleta de conquistas expressivas no boxe. Em 2019, ela alcançou um marco significativo ao ganhar a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Boxe Feminino da AIBA, na categoria leve (60 kg).

Já no cenário nacional, Bia Ferreira é uma presença constante no topo. Ela foi várias vezes campeã do Campeonato Brasileiro.

Olimpíadas 2024: história de vida de Bia Ferreira



Beatriz Ferreira nasceu em 9 de dezembro de 1992 em Salvador (BA). Desde pequena, Bia tem contato com o boxe por meio de seu pai, Raimundo Oliveira Ferreira, conhecido como Sergipe.

Ele foi boxeador bicampeão brasileiro e tricampeão baiano nos pesos galo e supergalo e o grande incentivador da carreira de Bia no boxe.

Em 2004, Sergipe foi convidado para dar aulas de boxe em Juiz de Fora (MG) e levou Bia para morar com ele. Lá, ele começou a treiná-la e se tornou seu primeiro treinador de boxe.

Em 2016, Bia começou a participar do projeto Vivência Olímpica, onde foi levada para conhecer o ambiente dos Jogos Olímpicos junto com outros jovens talentosos. Durante o projeto, ela e seus colegas visitaram a vila e os locais de competição e acompanharam atletas de suas modalidades.

Em 2018, a boxeadora havia levado o ouro nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba e, em 2019, no Pan-Americano de Lima e no Mundial da Rússia. No mesmo ano, a atleta recebeu o Prêmio Brasil Olímpico, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro.