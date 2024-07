Olimpíadas: compare o uniforme do Brasil de Paris 2024 com anos anteriores

Divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro em abril, a vestimenta, que ficou na responsabilidade da Riachuelo , vem sendo alvo de críticas de usuários das redes sociais e famosos. As críticas são diversas, seja pela combinação da jaqueta jeans bordada com a saia branca, ou a simplicidade do conjunto.

Para além da simpatia esbanjada pelos competidores em seus acenos e sorrisos, este momento simbólico é marcado pelas vestimentas das delegações, que chamam a atenção durante o desfile. A roupa dos atletas do Brasil , no entanto, vem gerando polêmica.

A frase, no entanto, parece perder sentido se os dois últimos uniformes cerimoniais do Brasil (Rio 2016 e Tokyo 2020) forem observados, já que parecia haver uma preocupação em manter um estilo. A própria vestimenta de Paris 2024 parece tentar evocar esse “fashion” quando traz um bordado na jaqueta.

A roupa também foi comparada com as que seriam usadas por outras delegações, como de Cuba, França e Mongólia, que foram feitas por marcas de grife. O presidente do COB, Paulo Wanderley, chegou a rebater as críticas, afirmando que “não é uma Fashion Week em Paris, são os Jogos Olímpicos de Paris” .

A delegação brasileira entrou para o desfile de abertura das Olimpíadas de Sydney 2000 usando amarelo, branco e preto — nas imagens, o amarelo até parece um tom de verde mais claro. As mulheres estavam de vestido e tailleur, ambos amarelos. Já os homens tinham um terno na cor do vestuário das atletas, mas com calça preta. Todos usavam um echarpe e chapéu.

Os uniformes também não ficam atrás, com destaque para o da ginástica artística . É bom lembrar, inclusive, da entrevista que Anne Gaul, sócia-estilista do OEstudio, que criou em parceria com a Olympikus o uniforme das provas das Olimpíadas de Pequim.

O uniforme de Pequim é simples, mas ok . Uma blusa branca simples, estampada com o nome “Brasil”. O blazer era verde escuro, que fazia par com a calça ou saia preta. Não foi o melhor que o Time Brasil já usou, mas também não foi o pior.

A roupa das Olimpíadas de Atenas 2004 não valorizou a delegação brasileira. Com um verde claro bem chamativo para a cor do blazer, o uniforme cerimonial ainda viria com mais um destaque: uma estampa colorida que remetia ao calçadão de Copacabana. Para as mulheres, o enfeite estava na saia. Para os homens, a calça era branca como a blusa, mas a gravata também era com a mesma estampa.

Londres 2012

Traje cerimonial dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 Crédito: Reprodução/Olympic Channel Traje cerimonial dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 Crédito: Reprodução/Olympic Channel

A vestimenta usada pelo Time Brasil no Estádio Olímpico de Londres em 2012 foi desenhada pelo departamento cultural do COB, com consultoria da designer de moda Eliza Conde. O traje era um blazer navy, com camisa branca e echarpe de tabik azul e amarelo. Para os homens, a parte inferior era uma calça, e para as mulheres uma saia lápis — ambas as peças em tons de amarelo ou verde claros e chamativos, algo que casava com a tendência da época.

Rio 2016

Uniforme usado pela delegação brasileira nas Olimpíadas do Rio 2016 Crédito: COB/Divulgação

O Time Brasil com certeza teve um dos melhores uniformes da cerimônia de abertura nos Jogos Olímpicos que ocorreram em casa. Desenhado pela estilista Lenny Niemeyer e produzido pela C&A, homens e mulheres tinham em seus trajes um blazer azul-marinho — elas com vestido estampado, inspirado na fauna e flora; os atletas com calça caqui e um echarpe com a mesma estampa. Como acessório, um chapéu de palha para ambos.

Tóquio 2020

Uniforme usado pela delegação brasileira nas Olimpíadas do Tóquio 2020 Crédito: COB-Divulgação

A grife carioca Wöllner foi a responsável pelos trajes das Olimpíadas de Tóquio 2020. Seguindo com estampas que remetiam a fauna e flora brasileira, as roupas eram mais despojadas — homens com bermudas cáquis e mulheres de vestidos. Nos pés, pela primeira vez, a delegação entrou de chinelas.

O desfile daquele ano tinha um caráter especial, devido às medidas sanitárias por causa da pandemia de Covid-19. Um número reduzido participou do momento e a escolha dos trajes pareceu combinar com o caráter especial do momento.

Paris 2024

Uniforme da delegação brasileira para cerimonia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Alexandre Loureiro/COB/Divulgação Uniforme da delegação brasileira para cerimonia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Alexandre Loureiro/COB/Divulgação

O tão polêmico traje da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 foi feito pela Riachuelo. Seguindo a linha despojada, o chinelo veio para sua segunda edição, desta vez com uma saia longa ou calças brancas para a parte inferior. A blusa vem é amarela ou verde, com listras brancas, acompanhada de uma jaqueta jeans bordada a mão por artesãs do interior do Rio Grande do Norte — a parte mais interessante do look.