Keno Marley nas Olimpíadas: conheça o boxeador brasileiro

Promessa do boxe brasileiro, Keno Marley, 24, estreia em Paris 2024 na categoria de 92 kg, após pratas no Mundial de 2021 e nos Pan-Americanos; conheça

Essa será sua segunda Olimpíada - participou em Tóquio - e com mais experiência, Keno vem confiante para a primeira medalha nos jogos. Em sua carreira, ele conquistou uma medalha de prata no Mundial de Boxe em 2021, além de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e 2023.

Uma das maiores promessas que estão entrando nos Jogos Olímpicos de Paris com sonhos - realistas - de uma medalha é o boxeador Keno Marley. Recém-completados 24 anos de idade, o baiano vai disputar a medalha na categoria de 92 kg, sendo um dos favoritos.

Keno foi um dos 10 atletas brasileiros que conseguiram se classificar para Paris 2024. Ao todo, oito brasileiros conquistaram medalhas na história dos Jogos, e na última edição, o grande destaque foi Hebert Conceição com a conquista do ouro.

Foi a segunda vez que o pugilista conseguiu o lugar mais alto do pódio - o primeiro foi mais um membro da família conceição, Robson, em Rio 2016.

Keno Marley nas Olimpíadas: início no boxe

Natural de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano, suas referências no boxe iniciaram a partir dos filmes, sobretudo quando acompanhou Mohamed Ali. Uns de seus maiores incentivadores eram seu primo e seu irmão, este último foi o alicerce de Keno por muito tempo.