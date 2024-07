Ana Luiza Caetano, do tiro com arco, estreia nas Olímpiadas com recorde pessoal

Ana Luisa Caetano, do tiro com arco, em sua estreia nas Olimpíadas Crédito: Miriam Jeske/COB

Em um dos rounds, Ana Luiza acertou todas as flechas na pontuação 10, a maior possível em um tiro. A fase de ranqueamento da modalidade funciona com 12 rounds com seis tiros para cada atleta, totalizando 72 flechas. O objetivo é somar a maior quantidade de pontos, para ficar numa posição alta na classificação e assim, enfrentar um adversário pior ranqueado. A prova classificatória desta edição dos Jogos já entrou para a história. A coreana Sihyeon Lim, de 21 anos, quebrou o recorde mundial e olímpico da modalidade, ao terminar na primeira posição com 694 pontos. Ana Luiza Caetano enfrenta a eslovena Zana Pintaric na próxima terça-feira, por volta das 7h30 (de Brasília). A carioca também participará da categoria mista, com o brasileiro Marcus Vinícius D’Almeida.